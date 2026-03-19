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Лига Европы 2025/2026
Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
Мидтьюлланд - Ноттингем Форест: обзор матча 19 марта 2026
Мидтьюлланд
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
69'
М. Эрлич
40'
Н. Домингес
52'
Р. Йетс
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
Завершен
Пенальти не реализован
Эдвард Чилуфья
ГОЛ!
Неко Уильямс
0:3
Пенальти не реализован
Арал Симсир
ГОЛ!
Ибраим Сангаре
0:2
Пенальти не реализован
Ге-Сон Чо
ГОЛ!
Морган Гиббс-Уайт
0:1
119'
Гол отменен - офсайд
Райан Йетс
114'
Желтая карточка
Эллиот Андерсон
Замена
Эдвард Чилуфья
️️️️➡️️
Дарио Осорио
103'
Желтая карточка
Мартин Эрлич
102'
94'
Желтая карточка
Мурильо
(толчок)
91'
Замена
Ибраим Сангаре
️️️️➡️️
Николас Домингес
Замена
Адам Габриэль
️️️️➡️️
Усман Диао
91'
90'
+4'
Желтая карточка
Pedro Bravo
(задержка)
88'
75'
Замена
Ола Эйна
️️️️➡️️
Дилан Баква
75'
Замена
Эллиот Андерсон
️️️️➡️️
Джеймс Макэйти
74'
Травма
Дилан Баква
Желтая карточка
Дарио Осорио
71'
ГОЛ! 1:2!
Мартин Эрлич
69'
61'
Замена
Мурильо
️️️️➡️️
Никола Миленкович
61'
Замена
Морган Гиббс-Уайт
️️️️➡️️
Омари Хатчинсон
61'
Замена
Неко Уильямс
️️️️➡️️
Дан Ндой
Замена
Ге-Сон Чо
️️️️➡️️
Жуниор Брумадо
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Райан Йетс
Пас отдал
Джеймс Макэйти
Желтая карточка
Жуниор Брумадо
51'
Замена
Хан-Бом Ли
️️️️➡️️
Вальдемар Андреасен
46'
Замена
Арал Симсир
️️️️➡️️
Филип Биллинг
46'
45'
+1'
40'
ГОЛ! 0:1!
Николас Домингес
Пас отдал
Никола Миленкович
Показать весь матч
Live: Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:2.
120'
Серия пенальти окончена! Счет 1:3.
120'
Гол! 1:3! Неко Уильямс (Ноттингем Форест) забил с пенальти.
120'
Гол! 1:2! Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест) забил с пенальти.
120'
Гол! 1:1! Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) забил с пенальти.
120'
Серия пенальти началась.
120+2'
2-й тайм дополнительного времени окончен. Счет 1:2.
120+2'
Момент не реализован! Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест). Пас отдал Ола Эйна.
120+1'
Момент не реализован! Pedro Bravo (FC Midtjylland).
120+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
118'
Райан Йетс (Ноттингем Форест) в офсайде.
116'
Правила нарушил Ола Эйна (Ноттингем Форест).
115'
Неко Уильямс (Ноттингем Форест) заработал штрафной на левом фланге.
114'
Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) получил желтую карточку.
114'
Эдвард Чилуфья (FC Midtjylland) сыграл рукой.
113'
Момент не реализован! Адам Габриэль (FC Midtjylland). Пас отдал Aral Simsir.
112'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) заработал штрафной в атаке.
108'
Пауза в матче. Травму получил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
108'
Арал Симсир (FC Midtjylland) заработал штрафной на левом фланге.
105'
2-й тайм дополнительного времени начался.
105+2'
1-й тайм дополнительного времени окончен. Счет 1:2.
105+1'
Стефан Ортега отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
105+1'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Стефан Ортега (Ноттингем Форест).
105'
Неко Уильямс (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
105'
Правила нарушил Адам Габриэль (FC Midtjylland).
103'
Замена у команды FC Midtjylland. Дарио Осорио ушел, Эдвард Чилуфья вышел.
103'
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) в офсайде.
102'
Мартин Эрлич (FC Midtjylland) получил желтую карточку за фол.
102'
Пауза в матче. Травму получил Мартин Эрлич (FC Midtjylland).
98'
Момент не реализован! Райан Йетс (Ноттингем Форест). Пас отдал Морган Гиббс-Уайт.
95'
Правила нарушил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
95'
Адам Габриэль (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
94'
Мурильо (Ноттингем Форест) получил желтую карточку за фол.
94'
Правила нарушил Мурильо (Ноттингем Форест).
94'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) заработал штрафной в атаке.
91'
Правила нарушил Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест).
92'
Ибраим Сангаре (Ноттингем Форест) заработал штрафной на левом фланге.
91'
Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест) в офсайде.
90'
Замена у команды Ноттингем Форест. Николас Домингес ушел, Ибраим Сангаре вышел.
90'
Замена у команды FC Midtjylland. Усман Диао ушел, Адам Габриэль вышел.
90'
1-й тайм дополнительного времени начался.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 1:2.
90+3'
Мурильо (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Ге-Сон Чо (FC Midtjylland).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Усман Диао (FC Midtjylland) в офсайде.
89'
Морато отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
88'
Pedro Bravo (FC Midtjylland) получил желтую карточку за фол.
86'
Момент не реализован! Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест). Пас отдал Райан Йетс.
86'
Удар заблокирован. Бил Райан Йетс (Ноттингем Форест). Длинный пас делал Эллиот Андерсон.
85'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Морган Гиббс-Уайт.
85'
Неко Уильямс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
84'
Правила нарушил Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест).
83'
Момент не реализован! Денил Кастильо (FC Midtjylland). Длинный пас отдал Арал Симсир.
81'
Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Стефан Ортега (Ноттингем Форест).
81'
Удар заблокирован. Бил Pedro Bravo (FC Midtjylland). Ассистент - Victor Bak Jensen.
79'
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Мурильо.
77'
Ола Эйна (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Victor Bak Jensen (FC Midtjylland).
75'
Замена у команды Ноттингем Форест. Дилан Баква ушел, Ола Эйна вышел.
75'
Замена у команды Ноттингем Форест. Джеймс Макэйти ушел, Эллиот Андерсон вышел.
74'
Удар заблокирован. Бил Дарио Осорио (FC Midtjylland).
71'
Пауза в матче. Травму получил Дилан Баква (Ноттингем Форест).
71'
Дарио Осорио (FC Midtjylland) получил желтую карточку за фол.
71'
Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Дарио Осорио (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Гол! 1:2! Забил Мартин Эрлич (FC Midtjylland).
68'
Момент не реализован! Ге-Сон Чо (FC Midtjylland). Длинный пас отдал Mads Bech.
64'
Момент не реализован! Николас Домингес (Ноттингем Форест).
63'
Дарио Осорио отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
61'
Райан Йетс (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Замена у команды Ноттингем Форест. Никола Миленкович ушел, Мурильо вышел.
61'
Замена у команды Ноттингем Форест. Омари Хатчинсон ушел, Морган Гиббс-Уайт вышел.
61'
Замена у команды Ноттингем Форест. Дан Ндой ушел, Неко Уильямс вышел.
60'
Момент не реализован! Денил Кастильо (FC Midtjylland). Длинный пас отдал Усман Диао.
58'
Правила нарушил Дан Ндой (Ноттингем Форест).
58'
Ге-Сон Чо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Lee Han-beom отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
57'
Удар заблокирован. Бил Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест).
56'
Замена у команды FC Midtjylland. Жуниор Брумадо ушел, Ге-Сон Чо вышел.
56'
Пауза окончена. Матч продолжается.
55'
Пауза в матче. Травму получил Николас Домингес (Ноттингем Форест).
52'
Гол! 0:2! Забил Райан Йетс (Ноттингем Форест). Ассистент - Джеймс Макэйти.
51'
Мартин Эрлич (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Правила нарушил Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест).
51'
Жуниор Брумадо (FC Midtjylland) получил желтую карточку за фол.
51'
Никола Миленкович (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
50'
Правила нарушил Райан Йетс (Ноттингем Форест).
50'
Арал Симсир (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) в офсайде.
46'
Момент не реализован! Дарио Осорио (FC Midtjylland). Пас отдал Lee Han-beom.
45'
Замена у команды FC Midtjylland. Вальдемар Андреасен ушел, Lee Han-beom вышел.
45'
Замена у команды FC Midtjylland. Филип Биллинг ушел, Арал Симсир вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Николас Домингес.
40'
Гол! 0:1! Забил Николас Домингес (Ноттингем Форест). Ассистент - Никола Миленкович.
40'
Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Омари Хатчинсон.
39'
Момент не реализован! Дилан Баква (Ноттингем Форест). Пас отдал Лоренцо Лукка.
37'
Николас Домингес (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Денил Кастильо (FC Midtjylland).
36'
Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Филип Биллинг (FC Midtjylland) заработал штрафной в атаке.
35'
Правила нарушил Николас Домингес (Ноттингем Форест).
34'
Николас Домингес (Ноттингем Форест) в офсайде.
34'
Удар заблокирован. Бил Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест).
32'
Момент не реализован! Райан Йетс (Ноттингем Форест). Навешивал Омари Хатчинсон с углового.
32'
Мартин Эрлич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
31'
Момент не реализован! Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест). Пас отдал Никола Миленкович.
29'
Victor Bak Jensen отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
28'
Омари Хатчинсон (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
28'
Правила нарушил Pedro Bravo (FC Midtjylland).
26'
Райан Йетс (Ноттингем Форест) пробил (левой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Джеймс Макэйти.
26'
Правила нарушил Усман Диао (FC Midtjylland).
26'
Дан Ндой (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Удар заблокирован. Бил Mads Bech (FC Midtjylland). Длинный пас делал Вальдемар Андреасен.
24'
Правила нарушил Морато (Ноттингем Форест).
24'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) заработал штрафной на правом фланге.
23'
Николас Домингес (Ноттингем Форест) пробил головой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Дан Ндой.
22'
Элиас Рафн Олафссон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
22'
Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Элиас Рафн Олафссон (FC Midtjylland). Пас отдал Морато.
21'
Джеймс Макэйти (Ноттингем Форест) заработал штрафной на правом фланге.
19'
Райан Йетс (Ноттингем Форест) заработал штрафной в атаке.
19'
Правила нарушил Филип Биллинг (FC Midtjylland).
17'
Денил Кастильо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ноттингем Форест.
16'
Зак Эббот (Ноттингем Форест) заработал штрафной на правом фланге.
12'
Правила нарушил Дилан Баква (Ноттингем Форест).
12'
Денил Кастильо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Жуниор Брумадо (FC Midtjylland).
10'
Джеймс Макэйти отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст FC Midtjylland.
8'
Жуниор Брумадо (FC Midtjylland) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
7'
Никола Миленкович (Ноттингем Форест) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Правила нарушил Дарио Осорио (FC Midtjylland).
4'
Лоренцо Лукка (Ноттингем Форест) сыграл рукой.
2'
Момент не реализован! Дилан Баква (Ноттингем Форест). Пас отдал Омари Хатчинсон.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ноттингем Форест
27
Стефан Ортега
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
21
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
29
Дилан Баква
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
13
Адам Габриэль
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
39
Жуниор Зе
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
19
Игор Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Олафссон
55
Бак Йенсен
6
Эрлич
22
Серенсен
4
Диао
21
Кастильо
8
Биллинг
19
20
Андреасен
11
Осорио
74
Брумадо
3-2-3-2
27
Ортега
31
Миленкович
4
Морато
44
Эббот
22
Йетс
16
Домингес
14
Ндой
24
Макэйти
21
Хатчинсон
20
Лукка
29
Баква
20
Андреасен
3
Ли
3
Ли
20
Андреасен
4
Диао
13
Габриэль
13
Габриэль
4
Диао
8
Биллинг
58
Симсир
58
Симсир
8
Биллинг
11
Осорио
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Осорио
74
Брумадо
10
Чо
10
Чо
74
Брумадо
31
Миленкович
5
Мурильо
5
Мурильо
31
Миленкович
29
Баква
34
Эйна
34
Эйна
29
Баква
14
Ндой
3
Уильямс
3
Уильямс
14
Ндой
16
Домингес
6
Сангаре
6
Сангаре
16
Домингес
21
Хатчинсон
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
24
Макэйти
8
Андерсон
8
Андерсон
24
Макэйти
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ноттингем Форест
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
39
Жуниор Зе
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЛФ
38
Julius Emefile
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
26
Матс Селс
ВР
65
Джастин Хэнкс
ЦЗ
61
Джимми Синклер
ЦП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Витор Перейра
Мидтьюлланд
Точно не сыграют
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
A. Djabi
Ovie Ejeheri
ВР
Франкулину
ЦФ
Кевин Мбабу
ПЗ
Паулиньо
ЦЗ
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Жаир Кунья
ЦЗ
Тайво Авонийи
ЦФ
Вилли Боли
ЦЗ
Джон
ВР
Лука Нец
ЛЗ
Николо Савона
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Статистика матча Мидтьюлланд - Ноттингем Форест
4
2
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Угловые удары
4
11
Нарушения
22
16
Офсайды
1
5
Количество передач
496
468
Сейвы
7
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.14
-0.14
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МКХ Арена
Посещаемость:
10554
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Ноттингем Форест
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая, 20:09
1
Символическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая, 19:32
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)
17 мая, 16:31
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая, 13:20
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая, 19:00
1
«Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта, 19:35
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля, 01:40
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января, 01:20
2
«Мидтьюлланд» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января, 20:11
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января, 22:46
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая, 20:09
1
Символическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая, 19:32
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Форест» и финиширует 3-м (3:2)
17 мая, 16:31
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая, 13:20
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая, 19:00
1
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Последние матчи
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Мидтьюлланд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.05.2026
Борнмут
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
17.05.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.05.2026
Ньюкасл
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Нордшелланд
0 : 0
10.05.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Орхус
0 : 0
26.04.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 28 тур
Сендерийск
1 : 2
23.04.2026
Мидтьюлланд
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.05.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
17.05.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.05.2026
Ньюкасл
Лига Европы, 1/2 финала
Астон Вилла
4 : 0
07.05.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
1 : 3
04.05.2026
Ноттингем Форест
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