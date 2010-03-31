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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - ЦСКА
Интер - ЦСКА: обзор матча 31 марта 2010
Интер
31.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
ЦСКА
65'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - ЦСКА
Замена
М. Марига
️️️️
Г. Пандев
+3
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Е. Алдонин
Замена
М. Гонсалес
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Хонда
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Желтая карточка
Е. Алдонин
Желтая карточка
М. Красич
Желтая карточка
М. Матерацци
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
4-2-3-1
20
Сезар
4
Дзанетти
0
Матерацци
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
9
Это'О
10
Снейдер
21
Пандев
22
Милито
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
17
Красич
20
Алдонин
10
Мамаев
3
Хонда
15
Нецид
21
Пандев
31
Марига
31
Марига
21
Пандев
10
Мамаев
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Мамаев
20
Алдонин
25
Рахимич
25
Рахимич
20
Алдонин
3
Хонда
66
Дзагоев
66
Дзагоев
3
Хонда
Остались в запасе
Интер
ЦСКА
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Интер - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Дэррен Кэнн (оба - Англия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:00 (прямая); "НТВ" 22:30 (прямая)
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