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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Волга
Салют - Волга: обзор матча 10 апреля 2010
Салют
10.04.2010, суббота, 18:30
Россия. Первый дивизион, 4 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Волга
Замена
Д. Полянин
️️️️
С. Яшин
Желтая карточка
С. Рашевский
Желтая карточка
Е. Шипицин
Замена
А. Бажев
️️️️
В. Лешонок
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Булыга
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
️️️️
О. Кожанов
Желтая карточка
С. Яшин
Замена
В. Старков
️️️️
И. Дедура
Желтая карточка
Н. Замалиев
Желтая карточка
Э. Саджая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
23
Алексей Катульский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Салют
1
Евгений Шамрин
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
2
Амзор Айларов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
3-5-1-1
31
Беленов
41
Горин
20
Дедура
66
Танасиевич
9
Лешонок
13
Замалиев
21
Коробкин
25
Шипицин
10
Булыга
7
Шевченко
93
Роденков
4-4-2
1
Коченков
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
23
Катульский
58
Рашевский
18
Яшин
5
Пилипчук
20
Марцваладзе
20
Кожанов
20
Дедура
17
Старков
17
Старков
20
Дедура
10
Булыга
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Булыга
9
Лешонок
9
Бажев
9
Бажев
9
Лешонок
18
Яшин
6
Полянин
6
Полянин
18
Яшин
Остались в запасе
Салют
Волга
2
Амзор Айларов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
32
Олег Трифонов
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Остались в запасе
2
Амзор Айларов
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
44
Денис Клопков
ЦП
Остались в запасе
32
Олег Трифонов
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Салют - Волга
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
Салют
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