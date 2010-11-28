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Спартак-Нальчик - Анжи
Спартак-Нальчик - Анжи: обзор матча 28 ноября 2010
Спартак-Нальчик
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Анжи
72'
М. Митришев
45'
А. Стрельцов
63'
И. Кухарчук
73'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Анжи
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Я. Голенда
Замена
А. Рылов
️️️️
Р. Концедалов
ГОЛ! 1:3!
И. Кухарчук
ГОЛ! 1:2!
М. Митришев
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Гошоков
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
Н. Жосан
ГОЛ! 0:2!
И. Кухарчук
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Стрелков
ГОЛ! 0:1!
А. Стрельцов
Замена
Н. Маляров
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
Н. Жосан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
19
Андрей Стрельцов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
4-1-2-1-2
30
Отто
5
Хохлов
3
Плиев
20
Джудович
30
Васянович
33
Дышеков
7
Гогуа
11
Концедалов
13
Щаницин
19
Гошоков
17
Дядюн
4-1-3-2
77
Ревишвили
7
Агаларов
13
Тагирбеков
35
Клява
3
Гаджибеков
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
19
Стрельцов
12
Стрелков
16
Голенда
7
Гогуа
7
Маляров
7
Маляров
7
Гогуа
11
Концедалов
10
Рылов
10
Рылов
11
Концедалов
19
Гошоков
95
Митришев
95
Митришев
19
Гошоков
23
Жосан
0
Бурзиев
0
Бурзиев
23
Жосан
16
Голенда
17
Мухаммад
17
Мухаммад
16
Голенда
12
Стрелков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
12
Стрелков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Анжи
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Юрий Красножан
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
Остались в запасе
1
Азамат Шогенов
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
С.Хральцов (Москва)
Делегат:
А.Сафонов (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Инфоканал" 13:40 (прямая)
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