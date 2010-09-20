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Спартак-Нальчик - Спартак
Спартак-Нальчик - Спартак: обзор матча 20 сентября 2010
Спартак-Нальчик
20.09.2010, понедельник, 19:15
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
19'
Ари
78'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Спартак
+1
Замена
К. Майдана
️️️️
Алекс
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
А. Гошоков
️️️️
А. Дышеков
Замена
Джано
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
Э. МакГиди
Замена
Г. Гогуа
️️️️
Леандро
Замена
Р. Жезус
️️️️
Й. Голич
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Шешуков
Пенальти не реализован!
Леандро
Желтая карточка
Й. Голич
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
А. Шешуков
19'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
28
Йован Голич
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
31
Леандро
ОП
13
Казбек Гетериев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-2-2-2
30
Отто
4
Йованович
20
Джудович
5
Васин
30
Васянович
33
Дышеков
31
Леандро
28
Голич
13
Гетериев
8
Сирадзе
17
Дядюн
4-1-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
39
Штранцль
17
Сухи
59
Иванов
7
Шешуков
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
39
Ари
31
Леандро
7
Гогуа
7
Гогуа
31
Леандро
33
Дышеков
19
Гошоков
19
Гошоков
33
Дышеков
28
Голич
60
Жезус
60
Жезус
28
Голич
12
Алекс
8
Майдана
8
Майдана
12
Алекс
7
Шешуков
34
Сабитов
34
Сабитов
7
Шешуков
46
МакГиди
7
Джано
7
Джано
46
МакГиди
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Спартак
1
Александр Колинько
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Юрий Красножан
31
Александр Беленов
ВР
21
Александр Зотов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
21
Александр Зотов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:55 (прямая); "Россия 2" 19:10 (прямая);
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