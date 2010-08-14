Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Помощники:
О. Целовальников (Астрахань), Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)

Зенит - Динамо

14.08.2010, Суббота, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 17 тур Зенит - Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
...
  • Читайте нас: 