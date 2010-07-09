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РПЛ 2026/2027
Cибирь - Динамо
Cибирь - Динамо: обзор матча 09 июля 2010
Cибирь
09.07.2010, пятница, 14:15
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
59'
И. Шевченко
80'
И. Нагибин
7'
Д. Комбаров
69'
Л. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Динамо
+1
Замена
А. Кокорин
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 2:2!
И. Нагибин
Желтая карточка
М. Ковальчик
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:2!
Л. Фернандес
Пас отдал
А. Епуряну
Замена
И. Нагибин
️️️️
И. Шевченко
ГОЛ! 1:1!
И. Шевченко
Пас отдал
А. Медведев
Замена
А. Антипенко
️️️️
Д. Молош
Замена
А. Аравин
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
Д. Молош
Желтая карточка
Д. Бухряков
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
20
Игорь Семшов
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
19
Александр Антипенко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
17
Бухряков
24
Филипенко
3
Валентич
22
Чижек
9
Шуленин
8
Макаренко
4
Астафьев
13
Медведев
99
Шевченко
4-1-3-1-1
30
Габулов
5
Ковальчик
24
Епуряну
8
Колодин
6
Фернандес
20
Семшов
19
Самедов
19
Ропотан
23
Комбаров
25
Хохлов
0
Воронин
22
Чижек
2
Аравин
2
Аравин
22
Чижек
99
Шевченко
9
Нагибин
9
Нагибин
99
Шевченко
3
Молош
19
Антипенко
19
Антипенко
3
Молош
19
Самедов
9
Комбаров
9
Комбаров
19
Самедов
23
Комбаров
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
23
Комбаров
20
Семшов
9
Кокорин
9
Кокорин
20
Семшов
Остались в запасе
Cибирь
Динамо
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Cибирь - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 14:00 (прямая трансляция)
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