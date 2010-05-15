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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 15 мая 2010
Локомотив
15.05.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
17'
А. Алиев
79'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Гатагов
+1
Замена
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Замена
Майкон
️️️️
Д. Траоре
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
Д. Тарасов
+2
Желтая карточка
А. Померко
Замена
В. Гаглоев
️️️️
В. Федорив
Травма
В. Федорив
Замена
В. Калашников
️️️️
А. Попов
Травма
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
А. Алиев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЛФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
24
Виталий Федорив
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
0
Вито
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
25
Баша
30
Асатиани
33
Илич
23
Тарасов
9
Гатагов
19
Дуймович
0
Сычев
88
Алиев
15
Траоре
4-4-2
42
Нарубин
24
Федорив
13
Новакович
24
Попов
13
Гаал
7
Пеев
18
Коломейцев
20
Померко
28
Гришин
18
Бурмистров
0
Вито
9
Гатагов
8
Смольников
8
Смольников
9
Гатагов
23
Тарасов
88
Глушаков
88
Глушаков
23
Тарасов
15
Траоре
11
Майкон
11
Майкон
15
Траоре
24
Попов
6
Калашников
6
Калашников
24
Попов
24
Федорив
27
Гаглоев
27
Гаглоев
24
Федорив
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Усминский
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
69
Денис Дедечко
ЦП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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