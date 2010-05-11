Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Локомотив
Спартак-Нальчик - Локомотив: обзор матча 11 мая 2010
Спартак-Нальчик
11.05.2010, вторник, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
20'
Леандро
42'
Т. Дуймович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Локомотив
Замена
Д. Русич
️️️️
В. Дядюн
+2
Замена
Родолфо
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
В. Кисенков
Желтая карточка
Р. Концедалов
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Н. Маляров
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Г. Гогуа
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
А. Гатагов
️️️️
Майкон
ГОЛ! 1:1!
Т. Дуймович
Пас отдал
Д. Сычев
ГОЛ! 1:0!
Леандро
Пас отдал
А. Щаницин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
31
Леандро
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
75
Марат Бикмаев
ЛП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
15
Драман Траоре
ЦФ
4-4-1-1
30
Отто
21
Филатов
25
Амисулашвили
20
Джудович
15
Кисенков
31
Леандро
11
Концедалов
7
Маляров
13
Гетериев
13
Щаницин
17
Дядюн
4-2-1-1-2
1
Гилерме
23
Кузьмин
30
Асатиани
25
Баша
55
Янбаев
19
Дуймович
23
Тарасов
88
Глушаков
88
Алиев
11
Майкон
0
Сычев
13
Щаницин
7
Гогуа
7
Гогуа
13
Щаницин
7
Маляров
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Маляров
17
Дядюн
15
Русич
15
Русич
17
Дядюн
23
Тарасов
2
Родолфо
2
Родолфо
23
Тарасов
11
Майкон
9
Гатагов
9
Гатагов
11
Майкон
0
Сычев
15
Траоре
15
Траоре
0
Сычев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Локомотив
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Остались в запасе
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак-Нальчик - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Локомотив
Агент Монтеса рассказал о переживаниях игрока «Локомотива» после атаки беспилотника
14:19
Легионер «Локомотива» из-за дронов боится ездить на гостевые матчи и хочет уйти
12:07
5
Генич разглядел шапито в клубе РПЛ: «Это вообще нонсенс»
09:05
3
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
6
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Агент Монтеса рассказал о переживаниях игрока «Локомотива» после атаки беспилотника
14:19
Легионер «Локомотива» из-за дронов боится ездить на гостевые матчи и хочет уйти
12:07
5
Генич разглядел шапито в клубе РПЛ: «Это вообще нонсенс»
09:05
3
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
6
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+