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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Сатурн
Локомотив - Сатурн: обзор матча 05 мая 2010
Локомотив
05.05.2010, среда, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сатурн
50'
Д. Кириченко
51'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Сатурн
Замена
Зелао
️️️️
Д. Кириченко
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
М. Баша
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Сапета
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 0:2!
Д. Кириченко
Пас отдал
Д. Лоськов
ГОЛ! 0:1!
Д. Кириченко
Замена
И. Смольников
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
26
Зелао
ЦЗ
0
Евгений Левченко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
55
Янбаев
30
Асатиани
25
Баша
23
Кузьмин
11
Майкон
19
Дуймович
88
Глушаков
27
Одемвингие
88
Алиев
0
Сычев
4-1-4-1
24
Чилюшкин
4
Ангбва
36
Грачев
4
Игонин
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
28
Кузьмичев
10
Лоськов
8
Махмудов
10
Кириченко
27
Одемвингие
8
Смольников
8
Смольников
27
Одемвингие
11
Майкон
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Майкон
88
Глушаков
9
Гатагов
9
Гатагов
88
Глушаков
10
Кириченко
26
Зелао
26
Зелао
10
Кириченко
10
Лоськов
41
Сапета
41
Сапета
10
Лоськов
8
Махмудов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
8
Махмудов
Остались в запасе
Локомотив
Сатурн
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
31
Антонин Кински
ВР
0
Евгений Левченко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
0
Евгений Левченко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Локомотив - Сатурн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
В. Овчинников (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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