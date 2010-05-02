Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Ростов
Cибирь - Ростов: обзор матча 02 мая 2010
Cибирь
02.05.2010, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
58'
А. Медведев
87'
И. Нагибин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Ростов
ГОЛ! 2:0!
И. Нагибин
Пас отдал
А. Медведев
Замена
Н. Валентич
️️️️
М. Астафьев
Травма
Д. Анджелкович
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Пас отдал
А. Макаренко
Замена
И. Нагибин
️️️️
И. Шевченко
Замена
Д. Акимов
️️️️
С. Иванов
Замена
А. Васильев
️️️️
Т. Чижек
Замена
И. Живанович
️️️️
Г. Григалава
Желтая карточка
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
19
Драган Блатняк
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
17
Бухряков
24
Филипенко
2
Аравин
22
Чижек
9
Шуленин
8
Макаренко
4
Астафьев
13
Медведев
99
Шевченко
4-4-2
1
Амельченко
8
Черкес
88
Григалава
24
Гионеа
33
Анджелкович
19
Блатняк
99
Иванов
24
Кульчий
8
Гацкан
21
Адамов
10
Лебеденко
4
Астафьев
3
Валентич
3
Валентич
4
Астафьев
22
Чижек
8
Васильев
8
Васильев
22
Чижек
99
Шевченко
9
Нагибин
9
Нагибин
99
Шевченко
88
Григалава
15
Живанович
15
Живанович
88
Григалава
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
99
Иванов
98
Акимов
98
Акимов
99
Иванов
Остались в запасе
Cибирь
Ростов
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Cибирь - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
Новости команд
Все
Cибирь
Ростов
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+