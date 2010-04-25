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Спартак - Спартак-Нальчик
Спартак - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 апреля 2010
Спартак
25.04.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Спартак-Нальчик
Замена
Н. Баженов
️️️️
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
В. Кисенков
Травма
Ф. Кудряшов
Замена
Д. Русич
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
А. Козлов
️️️️
Джано
Замена
М. Бикмаев
️️️️
В. Дядюн
Замена
К. Гетериев
️️️️
Н. Маляров
Замена
Ари
️️️️
Ибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
10
Иван Саенко
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Давид Сирадзе
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Спартак-Нальчик
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
14
Патрик
ЦФ
15
Деян Русич
ЦФ
4-4-1-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
17
Сухи
25
Йиранек
34
Макеев
7
Джано
34
Сабитов
80
Ибсон
10
Саенко
12
Алекс
11
Веллитон
4-4-1-1
30
Отто
15
Кисенков
20
Джудович
25
Амисулашвили
21
Филатов
31
Леандро
11
Концедалов
7
Маляров
7
Гогуа
8
Сирадзе
17
Дядюн
30
Кудряшов
32
Баженов
32
Баженов
30
Кудряшов
7
Джано
7
Козлов
7
Козлов
7
Джано
80
Ибсон
39
Ари
39
Ари
80
Ибсон
17
Дядюн
75
Бикмаев
75
Бикмаев
17
Дядюн
7
Маляров
13
Гетериев
13
Гетериев
7
Маляров
8
Сирадзе
15
Русич
15
Русич
8
Сирадзе
Остались в запасе
Спартак
Спартак-Нальчик
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Александр Щаницин
АП
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Патрик
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак - Спартак-Нальчик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
М. Новокшонов (Ижевск)
Делегат:
Купцов А.Ю. (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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