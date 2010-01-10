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Расписание матчей
Кубок Африки
Ангола - Мали
Ангола - Мали: обзор матча 10 января 2010
Ангола
10.01.2010, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
4 : 4
Завершен
Мали
36'
Флавио
42'
Флавио
67'
Жилберто (П)
74'
Манушу (П)
79'
С. Кейта
88'
Ф. Кануте
90+3'
М. Ятабаре
90+4'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангола - Мали
+4
ГОЛ! 4:4!
С. Кейта
+3
ГОЛ! 4:3!
М. Ятабаре
ГОЛ! 4:2!
Ф. Кануте
Замена
Лав
️️️️
Флавио
Замена
Э. Гильерме
️️️️
Жилберто
ГОЛ! 4:1!
С. Кейта
Желтая карточка
М. Диарра
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Багайоко
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Манушу
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
М. Траоре
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Жилберто
Желтая карточка
Хара
Замена
Л. Фане
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
Б. Сумаре
Желтая карточка
Стелвио
ГОЛ! 2:0!
Флавио
ГОЛ! 1:0!
Флавио
Замена
С. Кейта
️️️️
М. Майга
Замена
Джалма
️️️️
Деде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
15
Руи Маркес
ПЗ
6
Деде
ОП
11
Жилберто
ЦП
8
Хара
ЦП
20
Стелвио
ЦП
21
Альберто Хосе Мабина
ПП
9
Манушу
ЦФ
16
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Мали
1
Махамаду Сидибе
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Осман Берте
ЛЗ
5
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
13
Бакари Сумаре
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
6
Махамаду Диарра
ЦП
15
Бакайе Траоре
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
9
Мамаду Багайоко
ЦФ
19
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Ангола
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
4
Диас Кайрес
ЦЗ
3
Эноке Гильерме
ЦЗ
2
Ямуана
ЦЗ
6
Давид
ЦЗ
17
Зе Каланга
ЦП
7
Джоб Рикардо
ЦП
0
Манторрас
ЦФ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
18
Лав
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
Мали
1
Умар Сиссоко
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
20
Лассана Фане
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
8
Мамаду Диалло
ЦФ
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
3-1-4-2
13
Фернандеш
10
Зуэла
5
Кали
15
Маркес
6
Деде
11
Жилберто
8
Хара
20
Стелвио
21
Мабина
16
Флавио
9
Манушу
4-1-2-3
1
Сидибе
3
Тамбура
5
Диамутене
13
Сумаре
2
Берте
17
Траоре
6
Диарра
15
Траоре
19
Кануте
9
Багайоко
20
Майга
11
Жилберто
3
Гильерме
3
Гильерме
11
Жилберто
16
Флавио
18
Лав
18
Лав
16
Флавио
6
Деде
7
Джалма
7
Джалма
6
Деде
15
Траоре
20
Фане
20
Фане
15
Траоре
20
Майга
12
Кейта
12
Кейта
20
Майга
9
Багайоко
7
Ятабаре
7
Ятабаре
9
Багайоко
Остались в запасе
Ангола
Мали
17
Зе Каланга
ЦП
4
Диас Кайрес
ЦЗ
7
Джоб Рикардо
ЦП
0
Манторрас
ЦФ
2
Ямуана
ЦЗ
6
Давид
ЦЗ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
Главный тренер
Мануэль Жозе
8
Мамаду Диалло
ЦФ
1
Умар Сиссоко
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
17
Зе Каланга
ЦП
4
Диас Кайрес
ЦЗ
7
Джоб Рикардо
ЦП
0
Манторрас
ЦФ
2
Ямуана
ЦЗ
6
Давид
ЦЗ
12
Макаба Джонсон
ЦФ
1
Алегре Уилсон
ВР
1
Лама
ВР
Остались в запасе
8
Мамаду Диалло
ЦФ
1
Умар Сиссоко
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
7
Тенема Ндиайе
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Жозе
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Ангола - Мали
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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