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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Славен Белупо
Горица - Славен Белупо: обзор матча 30 сентября 2024
Горица
30.09.2024, понедельник, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Славен Белупо
28'
J. Pršir (П)
30'
D. Martinovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Славен Белупо
90'
+4
Замена
M. Boras
️️️️
I. Dolček
84'
Замена
Р. Мурич
️️️️
А. Гргич
Замена
Д. Павлович
️️️️
J. Pršir
81'
74'
Желтая карточка
L. Lucic
74'
Замена
A. Liber
️️️️
М. Каймаков
74'
Замена
M. Šakota
️️️️
D. Martinovic
69'
Желтая карточка
М. Каймаков
Желтая карточка
I. Banić
58'
54'
Желтая карточка
A. Bosec
45'
+1
Желтая карточка
T. Božić
30'
ГОЛ! 1:1!
D. Martinovic
Пас отдал
А. Гргич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Pršir
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
3-3-4
31
2
Кризманич
22
24
Миканович
4
Паязити
77
23
5
21
90
18
3-3-4
25
8
6
35
22
21
10
Каймаков
10
7
27
Гргич
4
18
8
Павлович
8
Павлович
18
7
23
23
7
10
14
14
10
27
Гргич
11
Мурич
11
Мурич
27
Гргич
10
Каймаков
14
14
10
Каймаков
Остались в запасе
Горица
Славен Белупо
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Горица - Славен Белупо
1
4
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
16
Офсайды
1
3
Количество передач
377
334
Сейвы
3
4
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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