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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария: обзор матча 16 июня 2010
Испания
16.06.2010, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Швейцария
53'
Ж. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Швейцария
+4
Желтая карточка
Х. Якин
+2
Желтая карточка
Д. Бенальо
+2
Замена
М. Эггиманн
️️️️
Т. Барнетта
Замена
Х. Якин
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Р. Циглер
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Бускетс
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандес
Замена
С. фон Берген
️️️️
Ф. Сендерос
Желтая карточка
С. Грихтинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Стефан Грихтинг
ЛЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЛП
3
Рето Циглер
ЦП
8
Гекхан Инлер
(К)
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ПП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
21
Джонни Леони
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
11
Капдевила
5
Пуйоль
15
Рамос
3
Пике
8
Хави
14
Алонсо
5
Бускетс
6
Иньеста
21
Сильва
7
Вилья
4-4-2
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
6
Хуггель
0
Сендерос
13
Грихтинг
7
Барнетта
3
Циглер
8
Инлер
16
Фернандес
10
Нкуфо
19
Дердийок
21
Сильва
22
Навас
22
Навас
21
Сильва
6
Иньеста
11
Педро
11
Педро
6
Иньеста
5
Бускетс
9
Торрес
9
Торрес
5
Бускетс
7
Барнетта
22
Эггиманн
22
Эггиманн
7
Барнетта
0
Сендерос
5
фон Берген
5
фон Берген
0
Сендерос
19
Дердийок
15
Якин
15
Якин
19
Дердийок
Остались в запасе
Испания
Швейцария
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
12
Марко Вельфли
ВР
21
Джонни Леони
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
21
Джонни Леони
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Испания - Швейцария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Даррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Стадион:
Дурбан
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:50 (прямая)
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