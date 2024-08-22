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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Олимпия
Риека - Олимпия: обзор матча 22 августа 2024
Риека
22.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Олимпия
76'
П. Лукас Швайзер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Олимпия
Желтая карточка
Т. Фрук
83'
79'
Замена
B. Caciel
️️️️
Н. Мотика
79'
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
78'
Желтая карточка
T.
76'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Лукас Швайзер
Желтая карточка
М. Зломислич
75'
Замена
Л. Селахи
️️️️
В. Ходжа
69'
68'
Замена
T.
️️️️
Д. Пинту
68'
Замена
М. Брест
️️️️
Р. Флоруч
46'
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Д. Суалехе
35'
Желтая карточка
Д. Суалехе
34'
Желтая карточка
М. Ратник
34'
Желтая карточка
А. Доффо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
87
Марко Пашалич
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
7
Peter Agba
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
30
Рауль Флоруч
ПВ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
27
Šimun Butić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
16
Mateo Acimovic
ЦП
88
Thalisson
ЦП
19
Иван Дурдов
ЦФ
28
Benjika Caciel
ЦФ
3-2-5
25
10
Фрук
21
Петрович
87
Пашалич
4
Янкович
45
Майсторович
23
Зломислич
29
Иванович
22
Ходжа
34
Деветак
4-1-1-3-1
69
Видовшек
2
Силва
14
Ратник
17
Мухамедбегович
33
Суалехе
34
Доффо
7
30
Флоруч
8
Пинту
20
Мотика
37
Швайзер
22
Ходжа
18
Селахи
18
Селахи
22
Ходжа
33
Суалехе
23
Ласицкас
23
Ласицкас
33
Суалехе
8
Пинту
88
88
8
Пинту
30
Флоруч
18
Брест
18
Брест
30
Флоруч
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
20
Мотика
28
28
20
Мотика
Остались в запасе
Риека
Олимпия
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Риека - Олимпия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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Риека
- : -
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Осиек
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2 : 0
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3 : 1
07.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
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2 : 1
27.10.2026
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- : -
29.11.2026
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1 : 0
21.11.2026
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НК Нафта Лендава
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Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
6487 из 8279 зрителей (78%)
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