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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Риека
Олимпия - Риека: обзор матча 29 августа 2024
Олимпия
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Риека
2'
П. Лукас Швайзер
13'
T.
35'
D. Kojić
45'
T.
47'
П. Лукас Швайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Риека
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Д. Суалехе
66'
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
55'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Р. Флоруч
55'
Желтая карточка
Р. Флоруч
54'
52'
Желтая карточка
Д. Петрович
ГОЛ! 5:0!
П. Лукас Швайзер
Пас отдал
Ж. Силва
47'
46'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Т. Фрук
Замена
М. Брест
️️️️
D. Kojić
46'
46'
Замена
Л. Селахи
️️️️
В. Ходжа
46'
Замена
B. Bogojević
️️️️
М. Деветак
46'
Замена
А. Майсторович
️️️️
С. Радельич
ГОЛ! 4:0!
T.
Пас отдал
D. Kojić
45'
38'
Желтая карточка
С. Радельич
ГОЛ! 3:0!
D. Kojić
35'
ГОЛ! 2:0!
T.
Пас отдал
П. Лукас Швайзер
13'
Желтая карточка
T.
10'
ГОЛ! 1:0!
П. Лукас Швайзер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
88
Thalisson
ЦП
7
Peter Agba
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
9
Dino Kojić
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
24
Reda Boultam
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
28
Benjika Caciel
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
4-1-2-1-2
69
Видовшек
33
Суалехе
14
Ратник
17
Мухамедбегович
2
Силва
34
Доффо
88
7
30
Флоруч
9
37
Швайзер
2-2-2-5
28
Смольчич
6
Радельич
21
Петрович
10
Фрук
4
Янкович
87
Пашалич
23
Зломислич
29
Иванович
22
Ходжа
34
Деветак
15
33
Суалехе
23
Ласицкас
23
Ласицкас
33
Суалехе
30
Флоруч
8
Пинту
8
Пинту
30
Флоруч
9
18
Брест
18
Брест
9
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
34
Деветак
25
25
34
Деветак
22
Ходжа
18
Селахи
18
Селахи
22
Ходжа
10
Фрук
7
Джуара
7
Джуара
10
Фрук
6
Радельич
45
Майсторович
45
Майсторович
6
Радельич
Остались в запасе
Олимпия
Риека
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
24
Reda Boultam
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
28
Benjika Caciel
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
24
Reda Boultam
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
28
Benjika Caciel
ЦФ
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Эммануэль Банда
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Олимпия - Риека
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
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1 : 0
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стожице
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