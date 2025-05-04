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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Нижний Новгород
Зенит - Нижний Новгород: обзор матча 04 мая 2025
Зенит
04.05.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
54'
А. Соболев
83'
А. Соболев
14'
В. Грулев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Нижний Новгород
87'
Замена
Т. Весино
️️️️
А. Трошечкин
87'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
Н. Ермаков
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Соболев
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Пас отдал
Ю. Горшков
83'
76'
Замена
С. Магкеев
️️️️
И. Агапов
76'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
Н. Каккоев
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Г. Мантуан
68'
61'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
В. Грулев
58'
Желтая карточка
И. Агапов
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
57'
Травма
Вендел
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
Пас отдал
Вендел
54'
Замена
Л. Гонду
️️️️
М. Глушенков
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
С. Зделар
46'
27'
Желтая карточка
В. Карапузов
Желтая карточка
М. Глушенков
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Грулев
Пас отдал
Н. Каккоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
31
Мантуан
14
Зделар
8
Вендел
20
Педро
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
4-3-3
30
Медведев
24
Гоцук
25
Карич
14
Агапов
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
5
Трошечкин
17
Карапузов
19
Ермаков
27
Грулев
14
Зделар
4
Горшков
4
Горшков
14
Зделар
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
31
Мантуан
9
Кассьерра
9
Кассьерра
31
Мантуан
10
Глушенков
32
Гонду
32
Гонду
10
Глушенков
27
Грулев
23
Кастильо
23
Кастильо
27
Грулев
22
Каккоев
5
Крашевский
5
Крашевский
22
Каккоев
19
Ермаков
19
Шнапцев
19
Шнапцев
19
Ермаков
14
Агапов
27
Магкеев
27
Магкеев
14
Агапов
5
Трошечкин
32
Весино
32
Весино
5
Трошечкин
Остались в запасе
Зенит
Нижний Новгород
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
52
Артем Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
586
198
Сейвы
4
2
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Посещаемость:
29584 из 67800 зрителей (43%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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