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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 12 апреля 2025
Оренбург
12.04.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
55'
И. Обляков
90+4'
С. Койта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - ЦСКА
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Койта
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Замена
А. Ревазов
️️️️
Д. Рыбчинский
85'
Замена
А. Барановский
️️️️
Б. Мансилья
85'
74'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
К. Глебов
74'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Пьянич
68'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
К. Бистрович
63'
Желтая карточка
М. Гайич
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Обляков
53'
Желтая карточка
М. Лукин
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Х. Марин
53'
46'
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Алеррандро
Замена
Д. Хотулев
️️️️
А. Татаев
41'
Желтая карточка
А. Татаев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
13
Иван Башич
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-3-2
57
Москвичев
81
Сидоров
5
Татаев
27
Прохин
88
Караташ
63
Михайлов
26
Марин
13
Башич
20
Рыбчинский
9
Савельев
11
Мансилья
4-2-3-1
49
Тороп
12
Келлвен
90
Лукин
4
Роша
3
Круговой
8
Бистрович
15
Пьянич
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
9
Алеррандро
5
Татаев
4
Хотулев
4
Хотулев
5
Татаев
11
Мансилья
96
Барановский
96
Барановский
11
Мансилья
26
Марин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
26
Марин
20
Рыбчинский
12
Ревазов
12
Ревазов
20
Рыбчинский
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
17
Глебов
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
17
Глебов
8
Бистрович
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
15
Пьянич
20
Койта
20
Койта
15
Пьянич
9
Алеррандро
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Алеррандро
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
94
Сергей Ковалев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
415
290
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко)
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