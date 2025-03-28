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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 28 марта 2025
Крылья Советов
28.03.2025, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Локомотив
2'
Д. Ороз
4'
И. Сергеев
32'
И. Олейников
40'
Г. Бейл
49'
И. Сергеев
62'
Г. Бейл (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Локомотив
Замена
У. Бабаев
️️️️
И. Олейников
84'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Ежов
78'
Замена
К. Печенин
️️️️
Т. Галдамес
78'
Желтая карточка
Ф. Костанца
76'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Бабкин
74'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Н. Рассказов
74'
62'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Г. Бейл
Травма
С. Бабкин
61'
59'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Д. Воробьев
59'
Замена
Д. Годяев
️️️️
А. Тимофеев
ГОЛ! 5:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Ф. Костанца
49'
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Ненахов
46'
Замена
В. Раков
️️️️
А. Карпукас
43'
Желтая карточка
Л. Фассон
ГОЛ! 4:0!
Г. Бейл
40'
ГОЛ! 3:0!
И. Олейников
Пас отдал
Н. Рассказов
32'
31'
Желтая карточка
А. Карпукас
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Р. Ежов
4'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ороз
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
23
Гленн Бейл
ОП
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
71
Наир Тикнизян
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
5
Ороз
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
33
Сергеев
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
93
Карпукас
94
Тимофеев
71
Самошников
83
Батраков
71
Тикнизян
10
Воробьев
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
15
Рассказов
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
15
Рассказов
19
Олейников
7
Бабаев
7
Бабаев
19
Олейников
29
Ежов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
29
Ежов
6
Бабкин
73
Шитов
73
Шитов
6
Бабкин
94
Тимофеев
47
Годяев
47
Годяев
94
Тимофеев
10
Воробьев
19
Севикян
19
Севикян
10
Воробьев
24
Ненахов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
24
Ненахов
93
Карпукас
11
Раков
11
Раков
93
Карпукас
71
Тикнизян
9
Сарвели
9
Сарвели
71
Тикнизян
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
360
557
Сейвы
4
6
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Солидарность Арена
Посещаемость:
9057 из 44918 зрителей (20%)
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Трушечкин, Коптев)
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