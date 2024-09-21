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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 21 сентября 2024
Рубин
21.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
55'
Е. Тесленко
15'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - ЦСКА
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Ходжа
71'
66'
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
66'
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
61'
Желтая карточка
И. Дивеев
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Р. Ашурматов
58'
ГОЛ! 1:1!
Е. Тесленко
Пас отдал
Д. Кабутов
55'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Вада
46'
Желтая карточка
А. Грицаенко
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Файзуллаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Велдин Ходжа
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-1-3
38
Ставер
2
Тесленко
5
Ашурматов
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
71
Рожков
23
Вада
90
Чуни
19
Даку
22
Ходжа
3-2-3-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
27
Мойзес
11
Файзуллаев
31
Кисляк
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
10
Обляков
5
Ашурматов
4
Нижегородов
4
Нижегородов
5
Ашурматов
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
23
Вада
21
Зотов
21
Зотов
23
Вада
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
352
508
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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