Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Зенит
Нижний Новгород - Зенит: обзор матча 31 августа 2024
Нижний Новгород
31.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
30'
Л. Гонду
56'
Л. Гонду
69'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Зенит
85'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Клаудиньо
Замена
Д. Глейзер
️️️️
О. Ожегович
79'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Н. Калинский
79'
75'
Замена
Артур
️️️️
Н. Алип
71'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Кассьерра
71'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Педро
69'
ГОЛ! 0:3!
Вендел
Пас отдал
Клаудиньо
Замена
Х. Боселли
️️️️
З. Турбо
64'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Мухин
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гонду
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
А. Мухин
49'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
К. Боженов
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонду
Пас отдал
Вендел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-2-2
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
2
Александров
30
Стаматов
10
Мухин
87
Боженов
14
Тичич
78
Калинский
9
Ожегович
11
Зе Турбо
4-1-1-2-2
1
Латышонок
15
Караваев
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
20
Педро
9
Кассьерра
32
Гонду
10
Мухин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
10
Мухин
87
Боженов
22
Каккоев
22
Каккоев
87
Боженов
9
Ожегович
18
Глейзер
18
Глейзер
9
Ожегович
78
Калинский
19
Ермаков
19
Ермаков
78
Калинский
11
Зе Турбо
21
Боселли
21
Боселли
11
Зе Турбо
20
Педро
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Педро
33
Клаудиньо
97
Ахметов
97
Ахметов
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
28
Алип
37
Артур
37
Артур
28
Алип
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
77
Андрей Мостовой
ЛВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
8
8
Офсайды
0
3
Количество передач
257
670
Сейвы
9
2
Точность передач %
74
90
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Быков)
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Зенит
Соболев не сдерживал смех после разгрома ЦСКА
10:45
Семак кричал на судей во время матчей с ЦСКА
10:28
Дивеев: «После «Рубина» у нас был серьезный разговор, мы разозлились»
10:07
Радимов отреагировал на унижение ЦСКА в матче с «Зенитом»
09:36
Семак прокомментировал конфликт Глушенкова и Кругового
09:24
7
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
8
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Краснодар» отчислил десять игроков за жесткое оскорбление девушки-тренера
26 ноября
18
Соболев не сдерживал смех после разгрома ЦСКА
10:45
Семак кричал на судей во время матчей с ЦСКА
10:28
Дивеев: «После «Рубина» у нас был серьезный разговор, мы разозлились»
10:07
Радимов отреагировал на унижение ЦСКА в матче с «Зенитом»
09:36
Семак прокомментировал конфликт Глушенкова и Кругового
09:24
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+