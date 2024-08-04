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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Оренбург
ЦСКА - Оренбург: обзор матча 04 августа 2024
ЦСКА
04.08.2024, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
23'
Т. Мусаев
30'
И. Дивеев
39'
И. Обляков
59'
И. Дивеев
71'
Келлвен
31'
Д. Рыбчинский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Оренбург
Желтая карточка
С. Койта
90'
89'
Желтая карточка
И. Башич
Замена
К. Глебов
️️️️
И. Обляков
85'
Замена
М. Лукин
️️️️
Д. Круговой
79'
Замена
М. Гайич
️️️️
Мойзес
79'
ГОЛ! 5:1!
Келлвен
Пас отдал
И. Обляков
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Р. Жемалетдинов
67'
Замена
С. Койта
️️️️
А. Файзуллаев
67'
66'
Замена
А. Барановский
️️️️
Х. Марин
66'
Замена
И. Башич
️️️️
Я. Михайлов
66'
Замена
С. Сахархизан
️️️️
Б. Мансилья
66'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Рыбчинский
ГОЛ! 4:1!
И. Дивеев
59'
ГОЛ! 3:1!
И. Обляков
39'
31'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рыбчинский
Пас отдал
Г. Флорентин
ГОЛ! 2:0!
И. Дивеев
30'
Желтая карточка
Мойзес
26'
25'
Желтая карточка
М. Сидоров
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
Пас отдал
Д. Круговой
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
13
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
10
Жемалетдинов
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
4-1-3-2
99
Сысуев
12
Малых
2
Перес
27
Прохин
81
Сидоров
6
Горбани
20
Рыбчинский
10
Флорентин
11
Мансилья
26
Марин
5
Михайлов
3
Круговой
90
Лукин
90
Лукин
3
Круговой
27
Мойзес
22
Гайич
22
Гайич
27
Мойзес
10
Жемалетдинов
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Жемалетдинов
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
5
Михайлов
13
Башич
13
Башич
5
Михайлов
26
Марин
96
Барановский
96
Барановский
26
Марин
20
Рыбчинский
9
Оганесян
9
Оганесян
20
Рыбчинский
11
Мансилья
11
Сахархизан
11
Сахархизан
11
Мансилья
Остались в запасе
ЦСКА
Оренбург
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча ЦСКА - Оренбург
2
2
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
367
451
Сейвы
3
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин
АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Жичкин)
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