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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Горица
Риека - Горица: обзор матча 04 мая 2025
Риека
04.05.2025, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Горица
82'
Т. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Горица
Желтая карточка
Š. Butić
87'
Замена
А. Гояк
️️️️
Д. Чоп
82'
82'
ГОЛ! 0:1!
Т. Халилович
Желтая карточка
С. Радельич
79'
Замена
Š. Butić
️️️️
Н. Джуара
73'
65'
Замена
L. Vrzić
️️️️
М. Ндокит
64'
Желтая карточка
А. Элези
Желтая карточка
М. Деветак
64'
46'
Замена
S. Bralic
️️️️
А. Паязити
Желтая карточка
Д. Чоп
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
4
Нико Янкович
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
19
Cherno Saho
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
1-3-2-4
23
Зломислич
6
Радельич
21
Петрович
18
Селахи
7
Джуара
20
Рукавина
4
Янкович
17
Менало
45
Майсторович
34
Деветак
9
Чоп
4-1-2-1-2
31
24
Миканович
2
Кризманич
20
Сикошек
4
20
Элези
4
Паязити
30
7
Халилович
9
20
Ндокит
7
Джуара
27
27
7
Джуара
9
Чоп
14
Гояк
14
Гояк
9
Чоп
4
Паязити
29
29
4
Паязити
20
Ндокит
20
20
20
Ндокит
Остались в запасе
Риека
Горица
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
19
Cherno Saho
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
12
Niko Vucetic
ВР
99
Алекса Тодорович
ВР
55
Йован Манев
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
19
Cherno Saho
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Риека - Горица
5
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
9
Офсайды
0
3
Количество передач
362
432
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
9
7
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5883 из 8279 зрителей (71%)
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