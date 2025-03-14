Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Славен Белупо
Горица - Славен Белупо: обзор матча 14 марта 2025
Горица
14.03.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Славен Белупо
45+3'
T. Božić
45+5'
A. Šuto
81'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Славен Белупо
89'
Замена
M. Aščić
️️️️
И. Несторовски
89'
Замена
L. Bošnjak
️️️️
A. Liber
89'
Замена
P. Marić
️️️️
М. Каймаков
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
82'
Замена
L. Vrzić
️️️️
А. Паязити
82'
81'
ГОЛ! 0:3!
И. Несторовски
Пас отдал
М. Каймаков
80'
Замена
M. Agbekpornu
️️️️
I. Lepinjica
Желтая карточка
Т. Халилович
70'
Желтая карточка
К. Кризманич
68'
65'
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Šuto
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
A. Šuto
Пас отдал
А. Гргич
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
T. Božić
Пас отдал
И. Несторовски
Желтая карточка
А. Эрцег
41'
26'
Желтая карточка
L. Lucic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
17
Tomaz Brdik
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Patrik Marić
ЦФ
4-1-1-1-3
31
29
2
Кризманич
20
Сикошек
24
Миканович
20
Элези
4
Паязити
7
Халилович
50
Эрцег
20
Ндокит
5
2-3-5
25
6
35
21
10
Каймаков
23
27
Гргич
90
Несторовски
22
14
4
24
Миканович
77
77
24
Миканович
4
Паязити
20
20
4
Паязити
14
24
24
14
23
22
22
23
22
7
7
22
90
Несторовски
29
29
90
Несторовски
10
Каймаков
28
28
10
Каймаков
Остались в запасе
Горица
Славен Белупо
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
17
Tomaz Brdik
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
17
Tomaz Brdik
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Горица - Славен Белупо
3
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
8
Офсайды
1
2
Количество передач
343
321
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Новости команд
Все
Горица
Славен Белупо
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+