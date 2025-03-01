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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Риека
Горица - Риека: обзор матча 01 марта 2025
Горица
01.03.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Риека
Замена
A. Krešić
️️️️
Г. Сикошек
89'
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
89'
84'
Замена
D. Dogan
️️️️
Т. Фрук
Замена
J. Pršir
️️️️
А. Элези
77'
76'
Замена
Л. Менало
️️️️
Л. Селахи
73'
Желтая карточка
М. Деветак
68'
Желтая карточка
Л. Селахи
54'
Желтая карточка
А. Майсторович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
14
Амер Гояк
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
17
Лука Менало
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
4-1-1-1-3
31
29
2
Кризманич
20
Сикошек
24
Миканович
20
Элези
4
Паязити
7
Халилович
9
20
Ндокит
5
1-5-2-2
23
Зломислич
6
Радельич
25
21
Петрович
7
Джуара
10
Фрук
18
Селахи
4
Янкович
14
Гояк
34
Деветак
45
Майсторович
24
Миканович
77
77
24
Миканович
20
Сикошек
41
41
20
Сикошек
20
Элези
18
18
20
Элези
18
Селахи
17
Менало
17
Менало
18
Селахи
10
Фрук
20
20
10
Фрук
Остались в запасе
Горица
Риека
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
55
Petar Raguž
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Горица - Риека
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
18
Количество передач
372
359
Сейвы
0
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
1859
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