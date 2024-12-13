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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Горица
Славен Белупо - Горица: обзор матча 13 декабря 2024
Славен Белупо
13.12.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Горица
67'
А. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Горица
Замена
L. Bošnjak
️️️️
М. Каймаков
90'
+6
Замена
K. Butić
️️️️
I. Lepinjica
86'
84'
Замена
D. Stiglec
️️️️
V. Majstorović
77'
Желтая карточка
M. Leš
ГОЛ! 1:0!
А. Гргич
67'
Замена
I. Dolček
️️️️
I. Ćubelić
65'
57'
Желтая карточка
J. Pršir
Желтая карточка
А. Гргич
49'
Желтая карточка
И. Несторовски
49'
39'
Замена
M. Matković
️️️️
Д. Миканович
Желтая карточка
L. Lucic
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
3-4-3
25
8
35
6
21
10
Каймаков
23
8
4
27
Гргич
8
4-3-3
31
24
Миканович
2
Кризманич
6
22
13
77
30
99
18
5
10
Каймаков
24
24
10
Каймаков
8
7
7
8
23
45
45
23
24
Миканович
34
34
24
Миканович
77
90
90
77
Остались в запасе
Славен Белупо
Горица
32
Ivan Čović
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Славен Белупо - Горица
3
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
16
Офсайды
0
1
Количество передач
447
300
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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