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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Горица
Риека - Горица: обзор матча 30 ноября 2024
Риека
30.11.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Горица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Горица
Желтая карточка
С. Радельич
86'
83'
Замена
D. Stiglec
️️️️
M. Kolar
Замена
D. Dogan
️️️️
Т. Фрук
74'
Замена
А. Гояк
️️️️
Н. Джуара
71'
65'
Замена
L. Vrzić
️️️️
V. Majstorović
Желтая карточка
М. Деветак
16'
Красная карточка
Л. Селахи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
87
Марко Пашалич
ЛВ
25
Bruno Bogojević
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
23
Luka Kapulica
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
5-2-3
23
Зломислич
10
Фрук
7
Джуара
18
Селахи
21
Петрович
25
87
Пашалич
4
Янкович
45
Майсторович
15
34
Деветак
3-3-4
31
24
Миканович
2
Кризманич
22
23
77
30
21
20
Ндокит
18
5
7
Джуара
14
Гояк
14
Гояк
7
Джуара
10
Фрук
20
20
10
Фрук
21
90
90
21
77
20
20
77
Остались в запасе
Риека
Горица
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
12
Domagoj Ivan Maric
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Риека - Горица
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
216
561
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
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Риека
- : -
03.12.2026
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Осиек
1 : 0
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
3643 из 8279 зрителей (44%)
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