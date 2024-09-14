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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Риека
Горица - Риека: обзор матча 14 сентября 2024
Горица
14.09.2024, суббота, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Риека
Желтая карточка
J. Pršir
86'
84'
Замена
С. Перица
️️️️
К. Андрич
Замена
Д. Павлович
️️️️
А. Паязити
82'
Желтая карточка
M. Kolar
73'
65'
Замена
Л. Селахи
️️️️
А. Гояк
20'
Желтая карточка
А. Гояк
Желтая карточка
М. Ндокит
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
14
Амер Гояк
АП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Риека
6
Степан Радельич
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-2-5
44
2
Кризманич
22
24
Миканович
4
Паязити
23
5
20
Ндокит
90
18
21
1-2-3-5
28
Смольчич
21
Петрович
10
Фрук
14
Гояк
4
Янкович
87
Пашалич
23
Зломислич
17
Андрич
34
Деветак
15
45
Майсторович
4
Паязити
8
Павлович
8
Павлович
4
Паязити
14
Гояк
18
Селахи
18
Селахи
14
Гояк
17
Андрич
18
Перица
18
Перица
17
Андрич
Остались в запасе
Горица
Риека
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
34
Mario Matković
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Остались в запасе
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Горица - Риека
3
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
12
Офсайды
1
4
Количество передач
468
349
Сейвы
5
1
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
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Горица
3 : 5
07.11.2026
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5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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