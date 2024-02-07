Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»
Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»
Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»