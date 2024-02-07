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Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
11 января, 17:22
0
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
11 января, 16:37
2
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
11 января, 16:29
2
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
11 января, 15:05
0
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
11 января, 13:33
4
Сборная ДР Конго сделала необычное фото перед Кубком Африки – спартаковец Бонгонда поучаствовал
11 января, 16:37
2
Зарема раскритиковала «Спартак» за сроки выхода из отпуска
11 января, 13:33
4
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
11 января, 11:51
0
Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»
11 января, 10:25
6
Мостовой: «Я и не собирался в «Енисей». Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля там»
11 января, 08:18
3
Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
11 января, 17:22
0
Директор «Ростова» прояснил появление Глушакова в команде
11 января, 16:29
2
Глушаков раскрыл итоги медосмотра для «Ростова»
11 января, 15:05
0
В костромском «Спартаке» высказались о прохождении Глушаковым сборов с «Ростовом»
11 января, 12:47
0
Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»
11 января, 11:51
0
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Спартак - Ростов - 07 февраля 2024

Спартак
07.02.2024, среда, 19:30
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
- : -
Не начался
Ростов
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Спартак - Ростов
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Аль-Нахян
Зимний кубок РПЛ
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Будущие
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
02.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
06.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ,
Спартак
- : -
07.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
10.02.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ,
Кайрат
- : -
11.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
02.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
06.02.2024
Кайрат
Зимний кубок РПЛ,
Спартак
- : -
07.02.2024
Ростов
Зимний кубок РПЛ,
Шабаб Аль-Ахли
- : -
10.02.2024
Спартак
Зимний кубок РПЛ,
Кайрат
- : -
11.02.2024
Ростов
Россия
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