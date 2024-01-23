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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея - Сенегал
Гвинея - Сенегал: обзор матча 23 января 2024
Гвинея
23.01.2024, вторник, 20:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Сенегал
61'
А. Сек
90'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Сенегал
90'
ГОЛ! 0:2!
И. Ндиайе
Пас отдал
С. Мане
88'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Диалло
88'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
И. Якобс
Замена
К. Сиссе
️️️️
Ф. Конте
78'
Замена
С. Сиссе
️️️️
И. Мориба
73'
72'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
И. Сарр
71'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
П. Гуйе
71'
Замена
И. Гуйе
️️️️
П. Сарр
66'
Желтая карточка
К. Дьятта
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Н. Кейта
63'
Замена
М. Байо
️️️️
С. Гирасси
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Сек
Пас отдал
К. Дьятта
Желтая карточка
А. Конте
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
И. Якобс
Желтая карточка
Ф. Конте
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
23
Абдулайе Туре
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
8
Наби Кейта
(К)
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
19
Фасин Конте
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
(К)
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
10
Илаш Мориба
ЦП
14
Карим Сиссе
АП
7
Морган Гилявоги
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Коне
3
Силла
13
Камара
4
Соу
2
Конте
23
Туре
6
Диавара
8
Кейта
18
Камара
9
Гирасси
19
Конте
2-1-2-3-2
16
Менди
4
Сек
3
Кулибали
26
Гуйе
17
Сарр
6
Менди
15
Дьятта
14
Якобс
10
Мане
20
Диалло
18
Сарр
Мориба
15
Сиссе
15
Сиссе
Мориба
10
Мориба
10
Мориба
19
Конте
14
Сиссе
14
Сиссе
19
Конте
8
Кейта
7
Гилявоги
7
Гилявоги
8
Кейта
9
Гирасси
11
Байо
11
Байо
9
Гирасси
14
Якобс
12
Балло-Туре
12
Балло-Туре
14
Якобс
26
Гуйе
8
Куяте
8
Куяте
26
Гуйе
17
Сарр
5
Гуйе
5
Гуйе
17
Сарр
18
Сарр
13
Ндиайе
13
Ндиайе
18
Сарр
20
Диалло
11
Джексон
11
Джексон
20
Диалло
Остались в запасе
Гвинея
Сенегал
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
13
Формос Менди
ЦЗ
8
Ламин Камара
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
1
Али Кейта
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
24
Хосе Канте
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
23
Диав Мори
ВР
13
Формос Менди
ЦЗ
8
Ламин Камара
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Алиу Сиссе
Статистика матча Гвинея - Сенегал
2
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
16
15
Офсайды
1
1
Количество передач
394
371
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Пасифик Ндабихавенимана
Стадион:
Шарль Конан Банни
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