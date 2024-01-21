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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Танзания
Замбия - Танзания: обзор матча 21 января 2024
Замбия
21.01.2024, воскресенье, 20:00
Кубок африканских наций, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Танзания
88'
П. Дака
11'
С. Мсува
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Замбия - Танзания
ГОЛ! 1:1!
П. Дака
Пас отдал
К. Чама
88'
Замена
М. Чайва
️️️️
Б. Чепеши
87'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Л. Банда
86'
Замена
К. Мусонда
️️️️
К. Кангва
76'
Замена
К. Чама
️️️️
Ф. Сакала
76'
70'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
Д. Кибу
70'
Замена
М. Яхья
️️️️
Х. Мао Мками
Замена
Л. Мусонда
️️️️
К. Капумбу
46'
46'
Замена
Л. Мваикенда
️️️️
Х. Многа
Желтая карточка
Л. Банда
45'
Вторая желтая
Р. Кабве
44'
Желтая карточка
Р. Кабве
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Мсува
Пас отдал
М. Саматта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Лоуренс Муленга
ВР
23
Родерик Кабве
(К)
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
4
Фрэнки Мусонда
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
15
Келвин Капумбу
ОП
17
Кингс Кангва
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
9
Ламек Банда
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
20
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Танзания
18
Айши Салум Манула
ВР
15
Мохамед Хуссейн
ЛЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
25
Хаджи Многа
ПЗ
11
Денис Кибу
ЛВ
7
Химид Мао Мками
ОП
6
Фейсал Салум
ЦП
19
Мзамиру Яссин
ЦП
10
Мбвана Саматта
(К)
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Замбия
18
Фрэнсис Мванса
ВР
23
Танди Мвапе
ЦЗ
21
Доминик Чанда
ЦЗ
5
Мигел Чайва
ОП
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
11
Ларри Бваля
ЦП
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
17
Клатус Чама
АП
7
Келвин Кампамба
АП
23
Эдвард Чилуфья
ПВ
19
Кеннеди Мусонда
ЦФ
Танзания
13
Бено Давид Каколанья
ВР
24
Абди Банда
ЦЗ
19
Лусайо Мваикенда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
23
Бен Старки
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
4-1-2-1-2
16
Муленга
23
Кабве
13
Сунзу
4
Мусонда
3
Чепеши
15
Капумбу
17
Кангва
12
Банда
9
Банда
20
Дака
10
Сакала
4-1-2-1-2
18
Манула
25
Многа
4
Хамад
14
Мвамньето
15
Хуссейн
7
Мками
6
Салум
19
Яссин
11
Кибу
12
Мсува
10
Саматта
3
Чепеши
5
Чайва
5
Чайва
3
Чепеши
15
Капумбу
8
Мусонда
8
Мусонда
15
Капумбу
10
Сакала
17
Чама
17
Чама
10
Сакала
9
Банда
23
Чилуфья
23
Чилуфья
9
Банда
17
Кангва
19
Мусонда
19
Мусонда
17
Кангва
25
Многа
19
Мваикенда
19
Мваикенда
25
Многа
7
Мками
23
Яхья
23
Яхья
7
Мками
11
Кибу
8
М'Момбва
8
М'Момбва
11
Кибу
Остались в запасе
Замбия
Танзания
18
Фрэнсис Мванса
ВР
23
Танди Мвапе
ЦЗ
21
Доминик Чанда
ЦЗ
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
Главный тренер
Авраам Грант
13
Бено Давид Каколанья
ВР
24
Абди Банда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
23
Бен Старки
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
18
Фрэнсис Мванса
ВР
23
Танди Мвапе
ЦЗ
21
Доминик Чанда
ЦЗ
7
Голден Мафвента
ОП
6
Бенсон Сакала
ОП
11
Ларри Бваля
ЦП
7
Келвин Кампамба
АП
Остались в запасе
13
Бено Давид Каколанья
ВР
24
Абди Банда
ЦЗ
25
Абдулмалик Закария
ЦЗ
4
Миано ван ден Бос
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
23
Бен Старки
ЦП
10
Морис Абрахам
АП
26
Тэррин Алларахия
ПВ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Замбия - Танзания
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
9
Офсайды
3
0
Количество передач
413
524
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Djindo Louis Houngnandande, Benin
Стадион:
Лоран Поку
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