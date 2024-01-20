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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Мали
Тунис - Мали: обзор матча 20 января 2024
Тунис
20.01.2024, суббота, 23:00
Кубок африканских наций, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Мали
20'
Х. Рафья
10'
Л. Синайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Мали
Желтая карточка
Э. Лайдуни
90'
+8
Желтая карточка
С. Жазири
90'
+4
Замена
С. Жазири
️️️️
Ю. Мсакни
88'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Слимане
88'
83'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
К. Думбия
83'
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Самассеку
83'
Замена
Ю. Ниакате
️️️️
Л. Синайоко
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Х. Рафья
78'
70'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
С. Койта
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Э. Ахури
70'
69'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Айдара
ГОЛ! 1:1!
Х. Рафья
Пас отдал
А. Абди
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синайоко
Пас отдал
К. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
7
Юссеф Мсакни
(К)
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Мали
16
Джиджи Диарра
ВР
5
Кики Куяте
ЦЗ
6
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Хамари Траоре
(К)
ПЗ
17
Фалайе Сако
ПЗ
8
Диадай Самассеку
ОП
11
Лассана Кулибали
ЦП
4
Амаду Айдара
ЦП
10
Камори Думбия
АП
20
Секу Койта
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Мали
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
10
Мусса Думбия
ЛВ
15
Мамаду Фофана
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
10
Ив Биссума
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
6
Юссуфу Ниакате
ЦФ
7
Доржель Нене
ЦФ
19
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
4-1-4-1
22
Бен Саид
2
Абди
4
Мерья
3
Тальби
21
Кечрида
17
Скири
14
Лайдуни
7
Мсакни
8
Рафья
25
Слимане
7
Ахури
4-1-2-1-2
16
Диарра
17
Сако
5
Куяте
6
Ниакате
2
Траоре
8
Самассеку
11
Кулибали
4
Айдара
10
Думбия
17
Синайоко
20
Койта
25
Слимане
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
25
Слимане
7
Ахури
23
Лтайеф
23
Лтайеф
7
Ахури
8
Рафья
19
Срарфи
19
Срарфи
8
Рафья
7
Мсакни
27
Жазири
27
Жазири
7
Мсакни
8
Самассеку
10
Биссума
10
Биссума
8
Самассеку
17
Синайоко
6
Ниакате
6
Ниакате
17
Синайоко
4
Айдара
7
Нене
7
Нене
4
Айдара
20
Койта
19
Диабате
19
Диабате
20
Койта
10
Думбия
9
Сиссоко
9
Сиссоко
10
Думбия
Остались в запасе
Тунис
Мали
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
23
Наим Слити
ЦП
9
Айтем Жуини
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
34
Хамза Желасси
ОП
23
Наим Слити
ЦП
9
Айтем Жуини
ЦФ
Остались в запасе
99
Исмаэль Диавара
ВР
22
Абубакар Думбия
ВР
3
Амаду Данте
ЛЗ
15
Мамаду Фофана
ОП
21
Адама Траоре
ЦП
23
Алиу Дьен
ЦП
10
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Тунис - Мали
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
14
Офсайды
1
0
Количество передач
291
474
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Nili Laryea, Ghana
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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