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ПСВ - Арсенал

12.12.2023, Вторник, 20:45 мск Лига чемпионов, 6 тур ПСВ - Арсенал
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа B
1 тур
20 сентября, среда 22:00 Арсенал ПСВ
Лига Европы (2022/2023), группа A
5 тур
27 октября, четверг 19:45 ПСВ 2:0 Арсенал
2 тур
20 октября, четверг 20:00 Арсенал 1:0 ПСВ
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