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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Арсенал
ПСВ - Арсенал: обзор матча 12 декабря 2023
ПСВ
12.12.2023, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
50'
Й. Вертессен
42'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Арсенал
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Й. Вертессен
90'
89'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
К. Хаверц
89'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Нелсон
Замена
Г. Тил
️️️️
М. Тилльман
83'
Замена
А. Бабади
️️️️
Й. Бакайоко
74'
Замена
С. Дест
️️️️
И. Сайбари
74'
61'
Замена
Б. Уайт
️️️️
В. Салиба
61'
Замена
Д. Райс
️️️️
С. Соареш
61'
Замена
М. Эдегор
️️️️
М. Эль-Ненни
ГОЛ! 1:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
Р. Пепи
50'
42'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Р. Нелсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛАЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
(К)
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
15
Патрик ван Анхолт
ПАЗ
10
Малик Тилльман
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Жоржиньо
(К)
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-1-2-2
44
Бенитес
4
Тезе
5
Рамальо
4
Обиспо
17
Жуниор
15
ван Анхолт
34
Сайбари
10
Тилльман
11
Бакайоко
11
Вертессен
9
Пепи
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
21
Соареш
6
Габриэль
4
Кивиор
2
Салиба
6
Эль-Ненни
21
Жоржиньо
17
Нелсон
19
Троссард
29
Хаверц
9
Нкетиа
11
Вертессен
22
Оппегард
22
Оппегард
11
Вертессен
34
Сайбари
8
Дест
8
Дест
34
Сайбари
10
Тилльман
20
Тил
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
11
Бабади
11
Бабади
11
Бакайоко
2
Салиба
4
Уайт
4
Уайт
2
Салиба
21
Соареш
41
Райс
41
Райс
21
Соареш
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
8
Эдегор
6
Эль-Ненни
29
Хаверц
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
29
Хаверц
17
Нелсон
9
Жезус
9
Жезус
17
Нелсон
Остались в запасе
ПСВ
Арсенал
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Давид Райя
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча ПСВ - Арсенал
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
3
Количество передач
218
282
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Филипс
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