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Брага - Унион

29.11.2023, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Брага - Унион
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа C
2 тур
3 октября, вторник 19:45 Унион Брага
Лига Европы (2022/2023), группа D
5 тур
27 октября, четверг 19:45 Унион 1:0 Брага
2 тур
15 сентября, четверг 22:00 Брага 1:0 Унион
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