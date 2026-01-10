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  • «Унион» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

«Унион» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

10 января, 16:20
Унион
10.01.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
77' У. Ен Чон 86' Д. Дехи
30' Н. Амири 69' Б. Холлербах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К) ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
2
Ли Джэ Сон
АП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Унион
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
24
Сота Кавасаки
ОП
8
Пауль Небель
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
17
Кен
14
Кверфельд
37
Лейте
5
Дехи
8
Хедира
6
Кемлейн
9
Бурджу
19
Хаберер
7
Бурк
29
Илич
3-1-3-1-2
33
Бац
30
Видмер
16
Белл
21
Да Коста
6
Сано
31
Кор
10
Амири
18
Ферачниг
2
Джэ Сон
9
Тиц
17
Холлербах
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
7
Бурк
11
Чон
11
Чон
7
Бурк
9
Бурджу
10
Анса
10
Анса
9
Бурджу
37
Лейте
27
Любичич
27
Любичич
37
Лейте
9
Тиц
15
Мэлони
15
Мэлони
9
Тиц
10
Амири
8
Небель
8
Небель
10
Амири
17
Холлербах
9
Зиб
9
Зиб
17
Холлербах
Остались в запасе
Унион
Майнц
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
48
Каспер Потульски
ЦЗ
24
Сота Кавасаки
ОП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Унион - Майнц
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
1
Количество передач
481
374
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
65
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
3.35
1.01
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Майнца», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Майнц»

«Унион» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Майнц Унион
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