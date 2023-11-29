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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Унион
Брага - Унион: обзор матча 29 ноября 2023
Брага
29.11.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Унион
51'
А. Джало
42'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Унион
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
А. Джало
81'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
81'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Саласар
81'
78'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Р. Хедира
78'
Замена
А. Крал
️️️️
Э. Лайдуни
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
68'
62'
Замена
Д. Фофана
️️️️
К. Беренс
62'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Л. Тусар
54'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 1:1!
А. Джало
Пас отдал
Р. Орта
51'
45'
+4
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Р. Саласар
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Д. Руссийон
39'
Желтая карточка
Л. Тусар
Замена
С. Саатджи
️️️️
В. Карвальо
36'
Желтая карточка
В. Гомес
33'
Красная карточка
С. Ниакате
30'
3'
Желтая карточка
Р. Кнохе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
29
Люка Тусар
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Лауренц Дель
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
24
Банза
3-4-1-2
1
Реннов
21
Руссийон
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
29
Тусар
8
Госенс
93
Лайдуни
91
Беренс
31
Фолланд
6
Карвальо
4
Саатджи
4
Саатджи
6
Карвальо
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
17
Саласар
6
Орта
6
Орта
17
Саласар
25
Джало
78
Фернандеш
78
Фернандеш
25
Джало
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
93
Лайдуни
33
Крал
33
Крал
93
Лайдуни
29
Тусар
19
Хаберер
19
Хаберер
29
Тусар
8
Хедира
11
Ааронсон
11
Ааронсон
8
Хедира
91
Беренс
27
Фофана
27
Фофана
91
Беренс
Остались в запасе
Брага
Унион
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Брага - Унион
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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