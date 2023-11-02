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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 02 ноября 2023
Динамо
02.11.2023, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
16'
К. Тюкавин
90+3'
Я. Гладышев
13'
Э. Севикян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Фомин
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Шахов
️️️️
И. Жигулев
85'
Желтая карточка
Х. Боселли
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
77'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Н. Маричаль
70'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Ф. Смолов
66'
Замена
Бителло
️️️️
Х. Карраскаль
66'
60'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Э. Севикян
46'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
К. Гоцук
ГОЛ! 1:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Х. Карраскаль
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Севикян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
58
Максим Шахов
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
18
Лепский
2
Маричаль
80
Бессмертный
24
Чавес
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
3-3-1-2-1
81
Кукушкин
65
Толстопятов
24
Гоцук
19
Шнапцев
10
Мухин
6
Эдедем
8
Майга
10
Жигулев
19
Севикян
44
Кухарчук
23
Кутателадзе
2
Маричаль
6
Фернандес
6
Фернандес
2
Маричаль
90
Смолов
74
Фомин
74
Фомин
90
Смолов
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
24
Гоцук
22
Каккоев
22
Каккоев
24
Гоцук
10
Жигулев
58
Шахов
58
Шахов
10
Жигулев
19
Севикян
21
Боселли
21
Боселли
19
Севикян
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Марцел Личка
16
Виталий Ботнарь
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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