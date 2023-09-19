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FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Спартак
Нижний Новгород - Спартак: обзор матча 19 сентября 2023
Нижний Новгород
19.09.2023, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
27'
Л. Классен
90+1'
К. Мартинс
90+6'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Спартак
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
К. Промес
Пас отдал
Д. Пруцев
90'
+5
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
В. Карапузов
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Мартинс
Пас отдал
К. Промес
87'
Замена
А. Дуарте
️️️️
А. Зиньковский
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
А. Трошечкин
87'
87'
Замена
К. Промес
️️️️
Х. Медина
Замена
М. Шнапцев
️️️️
Н. Каккоев
86'
81'
Желтая карточка
Д. Денисов
75'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Игнатов
75'
Замена
Д. Денисов
️️️️
П. Маслов
72'
Травма
К. Мартинс
Замена
Х. Боселли
️️️️
Э. Севикян
69'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Д. Стоцкий
69'
62'
Замена
К. Мартинс
️️️️
П. Мелешин
45'
+3
Желтая карточка
Г. Джикия
44'
Желтая карточка
Н. Умяров
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Классен
Замена
К. Гоцук
️️️️
Д. Тихий
25'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
22
Никита Каккоев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Спартак
58
Семен Фадеев
ВР
71
Илья Свинов
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
22
Каккоев
2
Александров
15
Тихий
89
Стоцкий
5
Трошечкин
6
Эдедем
78
Калинский
19
Севикян
17
Карапузов
11
Зе Турбо
4-1-1-3-1
98
Максименко
39
Маслов
23
Чернов
14
Джикия
32
Классен
18
Умяров
25
Пруцев
28
Медина
8
Игнатов
77
Зиньковский
11
Мелешин
5
Трошечкин
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
5
Трошечкин
19
Севикян
21
Боселли
21
Боселли
19
Севикян
89
Стоцкий
30
Стаматов
30
Стаматов
89
Стоцкий
22
Каккоев
19
Шнапцев
19
Шнапцев
22
Каккоев
15
Тихий
24
Гоцук
24
Гоцук
15
Тихий
8
Игнатов
10
Бонгонда
10
Бонгонда
8
Игнатов
77
Зиньковский
4
Дуарте
4
Дуарте
77
Зиньковский
39
Маслов
97
Денисов
97
Денисов
39
Маслов
11
Мелешин
35
Мартинс
35
Мартинс
11
Мелешин
28
Медина
10
Промес
10
Промес
28
Медина
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
58
Семен Фадеев
ВР
71
Илья Свинов
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
58
Семен Фадеев
ВР
71
Илья Свинов
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Совкомбанк Арена
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