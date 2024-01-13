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Штутгарт
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
10 февраля, 00:36
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
7 февраля, 14:28
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
Бундеслига. «Боруссия Д» разгромила «Фрайбург» (3:0), Фуллкруг поучаствовал во всех голах
10 февраля, 00:36
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
«Трабзонспор» бесплатно подписал защитника «Боруссии Д»
7 февраля, 14:28
0
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса
3 февраля, 10:34
2
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:33
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:42
0
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:46
0
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Последние матчи
Все
Боруссия Д
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 3
03.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт

Боруссия Д - Штутгарт - 06 апреля 2024

Боруссия Д
06.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 28 тур
- : -
Не начался
Штутгарт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
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