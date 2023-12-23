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Нефтехимик - Химки - 30 июля 2023

Нефтехимик
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Химки
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нефтехимик - Химки
Матч завершен
Замена
Матвей Першин ️️️️➡️️ Вагиз Галиулин
90' +3
Замена
Никита Касаткин ️️️️➡️️ Константин Базелюк
90' +3
Желтая карточка
Роман Денисов
85'
Замена
Султан Джамилов ️️️️➡️️ Максим Петров
82'
Замена
Марат Ситдиков ️️️️➡️️ Павел Котов
82'
68'
Замена
️️️️➡️️ Бутта Магомедов
64'
Замена
Данил Степанов ️️️️➡️️ Амир Мохаммад
58'
Замена
Петрос Аветисян ️️️️➡️️ Александр Руденко
57'
Замена
️️️️➡️️ Аршак Корян
57'
Замена
Лев Скворцов ️️️️➡️️ Олег Исаенко
50'
Желтая карточка
Олег Исаенко
Замена
Илья Грузнов ️️️️➡️️ Артем Котик
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
4
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Роман Денисов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
15
Давид Кокоев
ЦП
11
Артем Котик
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
4
Олег Исаенко
ЛЗ
67
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Амир Мохаммад
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Аршак Корян
ПВ
10
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нефтехимик
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
23
Владимир Марухин
ЛВ
97
Никита Касаткин
ПВ
14
Матвей Першин
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
66
Лео Андраде
ЦЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
22
Лев Скворцов
ПЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
19
Алексей Ларин
ЦФ
4-1-3-2
1
Голубев
77
Котов
93
Герасимов
4
Бердников
16
Шоркин
29
Денисов
21
Галиулин
15
Кокоев
73
Петров
10
Базелюк
11
Котик
3-2-3-2
96
Обухов
2
Голубович
67
Варатынов
4
Исаенко
52
Нетфуллин
21
Мохаммад
11
Корян
97
Магомедов
9
Руденко
10
Архипов
32
Кулишев
77
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
77
Котов
73
Петров
7
Джамилов
7
Джамилов
73
Петров
10
Базелюк
97
Касаткин
97
Касаткин
10
Базелюк
21
Галиулин
14
Першин
14
Першин
21
Галиулин
11
Котик
36
Грузнов
36
Грузнов
11
Котик
21
Мохаммад
5
Степанов
5
Степанов
21
Мохаммад
4
Исаенко
22
Скворцов
22
Скворцов
4
Исаенко
9
Руденко
77
Аветисян
77
Аветисян
9
Руденко
Остались в запасе
Нефтехимик
Химки
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
23
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
19
Алексей Ларин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
97
Максим Колмаков
ЛВ
31
Сергей Ещенко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
23
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
66
Лео Андраде
ЦЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
31
Тимур Касимов
ЛВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
19
Алексей Ларин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Нефтехимик - Химки
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
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Акрон
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Шинник
- : -
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Родина
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Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
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