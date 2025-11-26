26.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 3
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-3-3-1
43
Присяжненко
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
7
Бобер
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
8
Сухомлинов
14
Машуков
3-2-3-1
71
Одоевский
87
Лангович
4
Мелехин
22
Семенчук
27
Прохин
67
Игнатов
10
Комаров
21
Шанталий
19
Байрамян
69
Голенков
7
Шильцов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Шильцов
65
Толстопятов
17
Кокоев
17
Кокоев
65
Толстопятов
7
Никитин
23
Михайлов
23
Михайлов
7
Никитин
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
8
Сухомлинов
11
Магомедов
11
Магомедов
8
Сухомлинов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
10
Комаров
11
Аджаса
11
Аджаса
10
Комаров
19
Байрамян
91
Шамонин
91
Шамонин
19
Байрамян
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Нефтехимик
Ростов
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Нефтехимик - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ростова», 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»