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  • «Нефтехимик» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

«Нефтехимик» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

26 ноября 2025, 19:20
Нефтехимик
26.11.2025, среда, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 3
Завершен
Ростов
46' И. Машуков
18' И. Комаров 36' И. Комаров 49' Д. Чистяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
7
Константин Шильцов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-3-1
43
Присяжненко
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
7
Бобер
6
Родин
25
Ситдиков
7
Никитин
7
Шильцов
8
Сухомлинов
14
Машуков
3-2-3-1
71
Одоевский
87
Лангович
4
Мелехин
22
Семенчук
27
Прохин
67
Игнатов
10
Комаров
21
Шанталий
19
Байрамян
69
Голенков
7
Шильцов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
7
Шильцов
65
Толстопятов
17
Кокоев
17
Кокоев
65
Толстопятов
7
Никитин
23
Михайлов
23
Михайлов
7
Никитин
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
8
Сухомлинов
11
Магомедов
11
Магомедов
8
Сухомлинов
22
Семенчук
3
Сако
3
Сако
22
Семенчук
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
10
Комаров
11
Аджаса
11
Аджаса
10
Комаров
19
Байрамян
91
Шамонин
91
Шамонин
19
Байрамян
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
Остались в запасе
Нефтехимик
Ростов
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
69
Алексей Колтаков
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Нефтехимик - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Ростова», 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Ростов»

«Нефтехимик» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Нефтехимик
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