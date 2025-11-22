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  • «Чайка» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

«Чайка» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

22 ноября 2025, 13:50
Чайка
22.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Нефтехимик
71' С. Библик 84' А. Филев
45+1' И. Бобер 48' А. Никитин 70' Р. Магомедов 82' К. Шильцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
38
Станислав Топинка
ОП
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
27
Arseniy Budylin
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-1-3
1
Фадеев
23
Иванников
17
Каптилович
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
66
Петин
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
3-4-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
5
Мусалов
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
17
Каптилович
24
Придава
24
Придава
17
Каптилович
20
Роспутько
38
Топинка
38
Топинка
20
Роспутько
83
Ищенко
70
Червяков
70
Червяков
83
Ищенко
7
Джебов
77
Библик
77
Библик
7
Джебов
25
Гуляев
87
Филев
87
Филев
25
Гуляев
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
6
Родин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
6
Родин
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
Остались в запасе
Чайка
Нефтехимик
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
15
Тимофей Кашинцев
ВР
27
Arseniy Budylin
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
27
Arseniy Budylin
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Чайка - Нефтехимик
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Нефтехимика», 20-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Нефтехимик»

«Чайка» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Чайка
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