22.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-1-3
1
Фадеев
23
Иванников
17
Каптилович
39
Маслов
27
Крутовских
20
Роспутько
66
Петин
7
Джебов
83
Ищенко
18
Соколов
25
Гуляев
3-4-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
5
Мусалов
25
Ситдиков
6
Родин
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
11
Магомедов
17
Каптилович
24
Придава
24
Придава
17
Каптилович
20
Роспутько
38
Топинка
38
Топинка
20
Роспутько
83
Ищенко
70
Червяков
70
Червяков
83
Ищенко
7
Джебов
77
Библик
77
Библик
7
Джебов
25
Гуляев
87
Филев
87
Филев
25
Гуляев
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
5
Мусалов
6
Родин
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
6
Родин
7
Бобер
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Бобер
7
Никитин
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Никитин
Остались в запасе
Чайка
Нефтехимик
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
15
Тимофей Кашинцев
ВР
27
Arseniy Budylin
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Иван Иванов
ОП
59
Арсений Гердт
АП
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
27
Arseniy Budylin
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Чайка - Нефтехимик
2
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Нефтехимика», 20-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»