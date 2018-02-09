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Вильярреал
Реал
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
18
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
9 февраля, 18:23
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
0
«Вильярреал» в матче с «Барселоной» повторил достижение «Реала» 61-летней давности
28 января, 11:32
0
Реакция Хави на 3:5 «Барселоны» от «Вильярреала»
27 января, 23:57
4
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
18
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
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Последние матчи
Все
Вильярреал
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2024
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 2
01.02.2024
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал

Вильярреал - Реал - 19 мая 2024

Вильярреал
19.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 37 тур
- : -
Не начался
Реал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Вильярреал - Реал
Всего ударов по воротам
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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