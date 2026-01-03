03.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
4-1-2-3
1
Пенья
23
Чуст
22
Аффенгрубер
6
Бигас
15
Нуньес
18
Агуадо
18
Нету
14
Фебас
11
Валера
30
Родригес
17
Мир
4-2-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
16
Марин
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
7
Перес
19
Пепе
9
Микаутадзе
22
Аффенгрубер
17
Диаби
17
Диаби
22
Аффенгрубер
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
17
Мир
32
32
17
Мир
18
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
18
Агуадо
15
Нуньес
17
Хосан
17
Хосан
15
Нуньес
19
Пепе
23
Кардона
23
Кардона
19
Пепе
15
Моуриньо
8
Фойт
8
Фойт
15
Моуриньо
10
Парехо
16
16
10
Парехо
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
28
Joselillo
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
29
Piri
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
28
Joselillo
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эльче - Вильярреал
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
775
220
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
74
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Вильярреала», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»