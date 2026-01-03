Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эльче» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Эльче» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 19:20
Эльче
03.01.2026, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
30' М. Нету
7' А. Молейро 13' Ж. Микаутадзе 83' А. Педраса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
29
Piri
ЦФ
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Carlos Macia
ЦП
5
Alassane Diatta
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
29
Hugo Lopez
ЦФ
28
Joselillo
ЦФ
4-1-2-3
1
Пенья
23
Чуст
22
Аффенгрубер
6
Бигас
15
Нуньес
18
Агуадо
18
Нету
14
Фебас
11
Валера
30
Родригес
17
Мир
4-2-1-3
1
Жуниор
15
Моуриньо
6
Наварро
16
Марин
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
10
Молейро
7
Перес
19
Пепе
9
Микаутадзе
22
Аффенгрубер
17
Диаби
17
Диаби
22
Аффенгрубер
18
Нету
4
Мендоса
4
Мендоса
18
Нету
17
Мир
32
32
17
Мир
18
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
18
Агуадо
15
Нуньес
17
Хосан
17
Хосан
15
Нуньес
19
Пепе
23
Кардона
23
Кардона
19
Пепе
15
Моуриньо
8
Фойт
8
Фойт
15
Моуриньо
10
Парехо
16
16
10
Парехо
7
Перес
7
Морено
7
Морено
7
Перес
9
Микаутадзе
21
Олувасейи
21
Олувасейи
9
Микаутадзе
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
29
Piri
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
28
Joselillo
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
29
Piri
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
5
Alassane Diatta
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
28
Joselillo
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эльче - Вильярреал
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
775
220
Сейвы
1
1
Точность передач %
91
74
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Вильярреала», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Вильярреал»

«Эльче» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Эльче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+