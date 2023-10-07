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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 07 октября 2023
Сочи
07.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
9'
Клаудиньо (П)
30'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Зенит
89'
Замена
А. Коваленко
️️️️
В. Барриос
Желтая карточка
К. Заика
84'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
И. Миладинович
82'
Замена
В. Литвинов
️️️️
И. Юрганов
82'
81'
Замена
В. Караваев
️️️️
Г. Мантуан
80'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Клаудиньо
72'
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Кассьерра
72'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Сергеев
Замена
Мигел
️️️️
М. Крамарич
71'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
71'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
44'
34'
Травма
Г. Мантуан
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
Пас отдал
И. Сергеев
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
6
Амир Батырев
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
14
Мартин Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
69
Данил Аносов
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
99
Мигел
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-2-1-2-2
50
Гойло
40
Юрганов
45
Миладинович
33
Алвес
17
Макарчук
27
Заика
16
Нобоа
6
Батырев
18
Бурмистров
14
Крамарич
77
Мелкадзе
3-3-1-1-2
16
Адамов
5
Родригао
28
Алип
16
Эракович
31
Мантуан
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
40
Юрганов
4
Литвинов
4
Литвинов
40
Юрганов
45
Миладинович
26
Мещанинов
26
Мещанинов
45
Миладинович
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
14
Крамарич
99
Мигел
99
Мигел
14
Крамарич
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
5
Барриос
8
Коваленко
8
Коваленко
5
Барриос
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
33
Сергеев
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Сергеев
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
Остались в запасе
Сочи
Зенит
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
69
Данил Аносов
ЛВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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