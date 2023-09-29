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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 29 сентября 2023
Ростов
29.09.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Урал
33'
М. Осипенко (П)
47'
И. Вахания
4'
Г. Шеттине
17'
А. Егорычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Урал
Желтая карточка
В. Мелехин
90'
+5
Замена
А. Ионов
️️️️
Х. Байрамян
82'
82'
Замена
Е. Филипенко
️️️️
Э. Бикфалви
79'
Красная карточка
А. Егорычев
77'
Желтая карточка
С. Бегич
75'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
75'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Мишкич
Желтая карточка
Х. Байрамян
70'
61'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Кики
ГОЛ! 2:2!
И. Вахания
47'
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Д. Кулаков
41'
Желтая карточка
Д. Кулаков
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Осипенко
33'
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Егорычев
Пас отдал
Э. Бикфалви
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шеттине
Пас отдал
А. Егорычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
19
Байрамян
9
Мохеби
69
Голенков
3-3-2-1-1
1
Помазун
16
Итало
46
Мамин
2
Бегич
15
Кулаков
75
Сиссе
24
Кики
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Бикфалви
7
Шеттине
19
Байрамян
11
Ионов
11
Ионов
19
Байрамян
24
Кики
44
Малькевич
44
Малькевич
24
Кики
10
Бикфалви
24
Филипенко
24
Филипенко
10
Бикфалви
15
Кулаков
22
Бевеев
22
Бевеев
15
Кулаков
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
Остались в запасе
Ростов
Урал
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Урал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Хамид Талаев
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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