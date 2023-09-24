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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Урал
Краснодар - Урал: обзор матча 24 сентября 2023
Краснодар
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Урал
54'
Е. Филипенко (АГ)
77'
К. Ленини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Урал
Замена
О. Олусегун
️️️️
К. Боржес
86'
Замена
С. Петров
️️️️
Л. Оласа
86'
82'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
Желтая карточка
А. Черников
81'
78'
Замена
Итало
️️️️
Е. Филипенко
78'
Замена
А. Юшин
️️️️
И. Сиссе
ГОЛ! 2:0!
К. Ленини
77'
Замена
К. Ленини
️️️️
Н. Кривцов
73'
70'
Желтая карточка
Д. Мишкич
Желтая карточка
К. Боржес
66'
60'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
И. Дмитриев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Филипенко
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Урал
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
6
Алонсо
3
Тормена
82
Волков
53
Черников
20
Боржес
88
Кривцов
11
Батчи
9
Кордоба
8
Сперцян
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
46
Мамин
75
Сиссе
5
Егорычев
33
Мишкич
97
Ишков
27
Дмитриев
7
Шеттине
15
Оласа
98
Петров
98
Петров
15
Оласа
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
20
Боржес
6
Олусегун
6
Олусегун
20
Боржес
24
Филипенко
16
Итало
16
Итало
24
Филипенко
27
Дмитриев
10
Бикфалви
10
Бикфалви
27
Дмитриев
75
Сиссе
7
Юшин
7
Юшин
75
Сиссе
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
Остались в запасе
Краснодар
Урал
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Кики
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
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