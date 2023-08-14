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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Ахмат
Нижний Новгород - Ахмат: обзор матча 14 августа 2023
Нижний Новгород
14.08.2023, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
1'
Э. Севикян
38'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Ахмат
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
90'
+2
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Н. Калинский
90'
+2
87'
Замена
Камило
️️️️
А. Тимофеев
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Севикян
82'
80'
Желтая карточка
А. Тимофеев
77'
Замена
М. Богосавац
️️️️
М. Конате
61'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Б. Бериша
48'
Желтая карточка
В. Волков
46'
Замена
З. Диванович
️️️️
В. Камилов
46'
Замена
В. Волков
️️️️
Я. Челикович
ГОЛ! 2:0!
Т. Сулейманов
38'
Желтая карточка
М. Майга
31'
20'
Желтая карточка
Е. Харин
5'
Желтая карточка
А. Семенов
ГОЛ! 1:0!
Э. Севикян
Пас отдал
Н. Калинский
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Антон Мухин
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
27
Камило
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
5
Масоэро
24
Гоцук
27
Живоглядов
8
Майга
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
19
Севикян
99
Сулейманов
3-1-1-3-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Челикович
13
Семенов
94
Тимофеев
18
Камилов
7
Бериша
59
Харин
19
Олейников
13
Конате
98
Ильин
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
78
Калинский
5
Михайлов
5
Михайлов
78
Калинский
19
Севикян
44
Кухарчук
44
Кухарчук
19
Севикян
13
Конате
8
Богосавац
8
Богосавац
13
Конате
2
Челикович
3
Волков
3
Волков
2
Челикович
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
94
Тимофеев
27
Камило
27
Камило
94
Тимофеев
7
Бериша
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Бериша
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ахмат
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ЦП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ЦП
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Нижний Новгород - Ахмат
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Николай Волошин
Резервный судья:
Вера Опейкина
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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